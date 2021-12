CURIOSITA’ – Lega Pro: “In Sicilia Baldini è sinonimo di mister”

Il Palermo ha ufficializzato e presentato Silvio Baldini come nuovo allenatore della squadra in sostituzione dell’esonerato Giacomo Filippi. Si tratta di un ritorno in Sicilia per lui, che aveva guidato in passato non solo la compagine rosanero ma anche il Catania.

Attraverso il profilo Twitter, la Lega Pro ha ironizzato sull’approdo al Palermo del tecnico toscano, che condivide lo stesso cognome con l’allenatore del Catania Francesco Baldini. Entrambi, peraltro, sono nati in Toscana e proprio a Massa. Ecco di seguito riportato il post in questione:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***