DI DONATO (all. Latina): “Catania signora squadra, daranno il massimo ma a noi servono punti pesanti”

Dopo le parole di mister Baldini, ecco quelle del tecnico nerazzurro Daniele Di Donato in sala stampa quando si avvicina la disputa dell’incontro Latina-Catania, con la formazione pontina che riparte dalla buona prestazione offerta a Bari:

“Al triplice fischio di Bari sono stato dispiaciuto ma ho fatto i complimenti ai ragazzi per avere tenuto testa al Bari ricevendo complimenti anche dall’allenatore biancorosso e da alcuni giocatori che hanno detto di avere affrontato la squadra che li ha messi più in difficoltà. Negli ultimi minuti il Bari perdeva tempo, con gente che si buttava facendo finta di crampi e palloni spariti. Abbiamo dimostrato che ci siamo e vogliamo fare bene, siamo in crescita. Peccato perchè abbiamo giocato alla pari contro la squadra più forte del campionato, come dice oggi la classifica. Non c’è stata fortuna o magari siamo stati poco bravi noi nelle occasioni costruite. Abbiamo spinto fino alla fine per tentare di pareggiare, Frattali è stato miracoloso su Carletti nell’azione che sarebbe valsa il 2-2, poi è arrivato il 3-1 in contropiede. Questo perchè al minimo errore quando affronti queste squadre vieni punito. Ripartiamo dalla prestazione importante di Bari, consapevoli che giocando così non troveremo sempre di fronte il Bari”.

“Catania? Squadra da affrontare con le molle, una signora squadra. Tutti parlano dei problemi societari ma nella mia carriera in questi casi ci siamo sempre compattati, trovando la forza per dimostrare di esserci. Sarà una partita difficile come tutte, l’atteggiamento sarà determinante. I ragazzi del Catania daranno il massimo e faranno di tutto per mettersi in mostra, perchè se la situazione dovesse precipitare sarebbero appetibili sul mercato. Mi aspetto una crescita ulteriore ed una pronta reazione. Il Catania ha degli ottmi giocatori in rosa, a prescindere da questo noi dobbiamo cercare di continuare la striscia positiva in casa e di portare a casa punti pesanti perchè ci avvicinerebbero al nostro obiettivo, da raggiungere al più presto”.

“La classifica la guardo poco, io penso che il campionato si decida più avanti, oggi è troppo relativo guardarla perchè con 2-3 punti puoi trovarti alle stelle o alle stalle. E’ un campionato molto equilibrato e difficile dove ci sono quelle 2-3 squadre che la fanno da padrone. Il resto si equivalgono. Devi sbagliare meno possibile, essere attento e cinico. Infortuni? Ho perso anche Jefferson per un risentimento muscolare, fuori anche Rosseti e Spinozzi. Ho recuperato Mascia, Spinozzi out. Per il resto i ragazzi stanno bene. Chi scenderà in campo comunque farà la sua parte”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***