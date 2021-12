EX ROSSAZZURRI – Camplone: “A Catania non mi compravano i giocatori…”

L’ex allenatore rossazzurro Andrea Camplone, intervistato da La Nazione (edizione Umbria) commenta la possibilità di un ritorno in panchina dopo le negative esperienze con Catania ed Arezzo: “Vengo da due disastri. Catania non la potevo rifiutare ma non mi compravano nessuno e sono andato allo scontro. Anche ad Arezzo nessun acquisto, poi è arrivato il Covid, non ci siamo mai allenati bene e la Lega ci faceva giocare ogni due giorni, reggevamo 20’. Serviva tempo ma la società ha cambiato. Già facevo fatica prima a trovare panchina, ora non mi aspetto nulla. Poi lo sapete che non ho il procuratore…”.

