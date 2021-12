GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Catania, grande attenzione da parte nostra perchè la storia non finisca”

Su lasiciliaweb.it si leggono alcune dichiarazioni a firma del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, una volta dichiarato dal Tribunale il fallimento del Calcio Catania: “E’ la conferma di una difficoltà che era evidente. Siamo di fronte alla storia del calcio italiano, di un grande club, siamo di fronte alla passione di migliaia di tifosi, nella città e nel mondo. Da parte nostra c’è grande preoccupazione, ma anche grande attenzione perché la storia non finisca. Siamo ora in doverosa attesa di valutare per intero la situazione: se si darà l’esercizio provvisorio occorre vedere le disponibilità per la conclusione del campionato”.

