LA SICILIA – Derby, Don Barbaro Scionti aveva pronosticato il 2-0

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale si sofferma brevemente sul momento vissuto dal Catania in Cattedrale, il giovedì prima del vittorioso derby col Palermo. Ne aveva parlato l’attaccante rossazzurro Luca Moro nei giorni che precedettero il match. Emerge la curiosità che Don Barbaro Scionti, che ha fatto gli onori di casa, aveva incoraggiato calciatori e dirigenti prima della sfida: “Ragazzi, portata alla città un risultato importante. Magari un 2-0 può andare bene”. Un pronostico centrato in pieno e che non è passato inosservato tra giocatori e dirigenti che hanno avuto in dono un quadro con l’immagine di Sant’Agata, foto scattata da un tifoso accanito del Catania che oggi non c’è più.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***