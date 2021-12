LA SICILIA – Giocatori e Baldini a Torre del Grifo, ma il Catania proseguirà la stagione?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nella tarda serata di ieri tutti i giocatori del gruppo prima squadra si sono radunati a Torre del Grifo con Francesco Baldini in prima fila. I calciatori saranno sottoposti al giro di tamponi per far sì che prima riescano a cominciare gli allenamenti individuali e quindi quelli collettivi. Ma fino a quando? Il Catania potrà tornare in campo per le partite ufficiali? Tutto dipende dall’eventuale rispetto della scadenza del 3 gennaio (il 2 gennaio è un giorno festivo) fissata dal Tribunale. A quel punto i giudici decideranno il da farsi o se sanciranno la fine del club. Si era fatta largo l’ipotesi della richiesta di un solo mese di proroga dell’esercizio provvisorio, ma questo è argomento che solo i giudici possono discutere.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***