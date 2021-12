LA SICILIA: statistiche rigori e assist, comandano Moro e Ceccarelli

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nel contesto di un Catania che segna con regolarità dal 12 settembre (etnei a secco solamente a Monopoli e Pagani) spiccano i 16 gol di Moro, 7 dei quali su calcio di rigore. L’attaccante patavino è infallibile anche dal dischetto, prova ne sia che nella speciale statistica di riferimento non ha mai fallito un penalty finora riscattando gli errori in Coppa Italia e in avvio di campionato di Russini e Ceccarelli. A proposito di quest’ultimo è il migliore assist man rossazzurro stagionale attualmente fermo a quota 3 davanti a Provenzano, Calalapai e allo stesso Moro (2). Un assist, invece, per Russini, Greco, Rosaia, Albertini e Russotto.

