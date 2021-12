LATINA-CATANIA: previsti più di mille spettatori

Il Latina Calcio conferma in vista del confronto con il Catania la politica di riduzione dei prezzi dei biglietti. Ancora sconti, dunque, per i tifosi nerazzurri. Agli under 14 basterà un solo euro per accedere in qualsiasi settore dello stadio “Francioni”. Si pagheranno dagli 8 euro in Curva ai 35/40 in Tribuna Vip. Previsti più di mille spettatori (almeno 1.200/1.300) con anche una rappresentanza di sostenitori etnei presenti nel Settore Ospiti (Curva Sud) dell’impianto sportivo laziale.

