L’EDITORIALE – Sigi trincerata nel silenzio. Trepidante attesa di tutto l’ambiente

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

La sabbia nella clessidra scorre velocemente, per il Catania dicembre rappresenta uno snodo decisivo per la vita del simbolo sportivo della città etnea. Trepidante l’attesa di tutto l’ambiente rossazzurro che attende in particolar modo la ricapitalizzazione per il pagamento degli stipendi legati alla scadenza del 16 dicembre. Giorno 21, poi, appuntamento in Tribunale.

SIGI si è trincerata in un silenzio figlio della preoccupazione e del tentativo frenetico di trovare le giuste soluzioni per garantire la continuità aziendale. Un silenzio che però non fa bene alla città, che pretende risposte ormai da troppo tempo. Catania che aspettava anche l’uscita allo scoperto degli investitori che hanno immesso denaro nel Catania per sponsorizzazione o futuro investimento. Al momento tutto però tace. Probabilmente perché le date in arrivo sono incombenti e prima di quel momento è meglio parlare poco e lavorare molto.

Certo che fa riflettere ed è da analizzare con profonda attenzione il percorso dell’attuale proprietà etnea, disseminato da ostacoli, tentennamenti e spaccature interne, il tutto con alla radice una concreta e oggettiva difficoltà nel risanare una situazione debitoria significativa. Cedere totalmente il pacchetto Catania è realmente, oggettivamente, una strada percorribile? Chi metterà sulle proprie spalle il fardello dei debiti prodotti dalla gestione della proprietà Pulvirenti?

Intanto per uno strano scherzo del destino sul fronte del campo il Catania sarà opposto in queste settimane ai suoi rivali storici del Palermo e anche del Messina, gare dell’orgoglio, della passione e battaglie in cui la squadra vuole assolutamente dimostrare il proprio attaccamento alla causa. Per il momento si va a Latina per provare a “cancellare” subito la penalizzazione di 2 punti inflitta per le inadempienze della società nei pagamenti, ad agosto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***