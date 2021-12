LIVE MASSIMINO: Catania 2-0 Palermo, tabellino e numeri incontro

Fischio finale: grazie alla doppietta di Luca Moro il Catania torna alla vittoria nel derby di Sicilia!

CALCIO CATANIA vs PALERMO FOOTBALL CLUB

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

>>>Clicca qui per visualizzare la cronaca della partita<<<

MARCATORI: 25′ Moro, 85′ Moro

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Claiton (45′ Ercolani), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (64′ Izco), Greco (64′ Provenzano); Biondi (70′ Zanchi), Moro, Russini.

A disp. di Baldini: Sala, Albertini, Pino, Ropolo, Cataldi, Russotto, Piccolo, Sipos.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro (54′ Almici), Marconi, Crivello; Accardi (86′ Fella), Dall’Oglio (54′ Luperini), De Rose, Odjer (45′ Silipo), Valente (70′ Floriano); Brunori, Soleri.

A disp. di Filippi: Massolo, Perretti, Perrotta, Doda, Giron, Lancini, Luperini.

ARBITRO: Daniele Rutella (Enna)

Assistenti: Marco Belsanti (Bari) e Mattia Politi (Lecce)

Quarto ufficiale: Marco Monaldi (Macerata)

AMMONITI: De Rose, Pinto, Claiton, Monteagudo

ESPULSI: Russini (doppio giallo), Almici, Luperini

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.

CALCI D’ANGOLO: 2 – 0

CROSS: 16 – 13

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 2

TIRI IN PORTA: 7 – 3

TIRI DENTRO L’AREA: 10 – 3

TIRI DA FUORI AREA: 1 – 3

TIRI FUORI: 4 – 3

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 2

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 3

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 2

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 4 – 0

RIMESSE DAL FONDO: 6 – 8

RIMESSE LATERALI: 24 – 19

FUORIGIOCO: 2 – 1

FALLI COMMESSI: 15 – 19

POSSESSO PALLA: 53% – 47%

