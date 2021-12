LO MONACO: “Il Catania fu ceduto a cifra irrisoria, fatico a capire. Sindaco, intervento più politico che di sostanza…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato della drammatica situazione del club etneo. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com: “Catania, dal 2013 al 2016, è incappato in due retrocessioni, e il peso debitorio era notevole: si fatica a capire come il Tribunale abbia concesso, autorizzato, la cessione del club per una cifra irrisoria, che si poteva fare solo a una condizione, assicurare, anche con atti fideiussori la vita del club. La situazione è abbastanza precipitata negli ultimi due anni, ma la possibilità dell’esercizio provvisorio c’è, e sarebbe importante perché permetterebbe poi ad altri investitori di avvicinarsi alla società, attraverso un’asta: mantenere almeno il professionismo sarebbe molto importante. Il sindaco? Ha fatto un intervento più politico che di sostanza, mi piacerebbe chiedergli cosa abbia fattivamente fatto per il club, ma non è importante questo. Adesso è importante trovare i soldi per portare avanti l’anno“.

