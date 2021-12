LUCARELLI: “Catanesi, vi capisco. Ma siete belli tosti”

Nella conferenza stampa di Cristiano Lucarelli, attuale allenatore della Ternana, c’è spazio anche per un commento sulle vicende nefaste che hanno colpito il Calcio Catania, dichiarato fallito dal Tribunale etneo. Queste le parole del tecnico livornese evidenziate: “Io ci sono passato anche recentemente con il Livorno, so perfettamente quali sono le sensazioni che può provare un tifoso innamorato della propria squadra. Rivolgo un pensiero ai tifosi e alla città di Catania in un momento del genere. Oltretutto hanno avuto poco tempo fa una bruttissima alluvione con dei morti. Non è un momento molto fortunato per la città di Catania ma i catanesi sono belli tosti quindi afronteranno anche questa come loro sanno fare”.

