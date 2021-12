Richieste per il terzino rossazzurro Alessandro Albertini che potrebbe lasciare Catania nella sessione invernale del calciomercato. L’ex Virtus Francavilla, come riportato da tuttocalciocalabria.it, piace al Potenza dove ritroverebbe Trocini che lo ha allenato in Puglia. Sulle sue tracce anche il Catanzaro, che già in precedenti finestra di mercato lo aveva cercato quando sedeva in panchina Antonio Calabro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***