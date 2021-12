MERCATO: Moro, spunta anche l’Atalanta

Un numero sempre maggiore di società italiane sulle tracce di Luca Moro. La stampa nazionale, nello specifico i colleghi del portale specializzato sulla Serie C tuttoc.com, indica che il nome dell’attaccante classe 2001 ora in forza al Catania ma di proprietà del Padova è finito da un paio di settimane anche sul tavolo dell’Atalanta. Sono ottimi, tra l’altro, i rapporti tra la dirigenza orobica e il suo agente Beppe Riso. Moro, autore fin qui di 16 gol su 13 partite disputate in rossazzurro, piace a tanti club di massima serie e non solo. Su tutti Monza, Pisa, Sassuolo e Napoli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***