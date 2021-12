MORO – Messaggio del ‘Papu’ Gomez: “Continua così Luca, complimenti per i gol nel derby e le tue prestazioni”

Aveva ricevuto un videomessaggio di complimenti da un certo Roberto Lewandowski nei giorni scorsi. Dopo l’attaccante del Bayern Monaco è il momento di un altro grande campione che si rivolge su Instagram nei confronti di Luca Moro. L’ex Catania Alejandro Gomez, tuttora tifosissimo dei rossazzurri: “Ciao Luca, sono il ‘Papu’ – le parole dell’argentino attualmente in forza al Siviglia – volevo salutarti e farti tutti i miei complimenti per la partita che hai disputato contro il Palermo, stai facendo molto bene. So che lì il derby è molto sentito, una partita molto difficile e attesa tutto l’anno. Non ho avuto la fortuna di segnare in occasione del derby ma so quanto la gente ci tiene. Ti faccio tutti i miei complimenti e ti mando un grande abbraccio, continua così”.

