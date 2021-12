MESSINA-CATANIA: arbitra Gualtieri, i precedenti con il “fischietto” di Asti

Sono stati designati gli arbitri per la 19/a giornata del girone C di Serie C. Dirigerà il derby Messina-Catania il sig. Matteo Gualtieri (Asti) coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio (Cosenza) e Marco Ceolin (Treviso). Quarto ufficiale Marco Ricci (Firenze).

Gualtieri ha arbitrato quattro gare del Catania, tutte valide per il campionato di terza serie: il 2-2 esterno con la Cavese del 2018/19 (Bucolo e Sarno in gol per i rossazzurri), il pesante 3-0 subito a Catanzaro nella stagione successiva, l’1-0 inflitto alla Virtus Francavilla (Sarao) il 13 ottobre scorso 2020 e Catania 2-1 Foggia (marcatori rossazzurri Dall’Oglio e Piccolo).

