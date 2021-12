MESSINA-CATANIA: come cambia la storia del derby in terra peloritana

Numerosi i confronti in gare ufficiali tra le due compagini isolane dagli anni ’30 in poi. Il pareggio si conferma l’esito più frequente dei derby di Sicilia disputati a Messina fra i padroni di casa ed il Catania. Il 2-2 maturato al “San Filippo-Franco Scoglio” rappresenta il 18/o risultato di parità della storia in terra peloritana, mentre sono 13 le affermazioni messinesi e 10 quelle catanesi.

Le due squadre non s’incontravano dal 2017, quando al vantaggio di Milinkovic su rigore (58′) gli etnei allenati da Petrone risposero con i gol degli attaccanti Pozzebon (74′) e Barisic (85′). Messina che, invece, non batte il Catania da novembre 2016: allora finì 2-0 con doppietta di Madonia (27′ e 79′) in Coppa Italia Lega Pro. Il pari non si concretizzava da sei anni: nel 2015 fu 0-0, sempre in terza serie. Nella lunga storia di Messina-Catania, per la prima volta un derby si conclude con il risultato di 2-2.

L’ultimo pareggio ricco di gol era datato 21 settembre 2002: allora le due compagini militavano in Serie B con Portanova e Calaiò (doppietta) in gol per i padroni di casa. Tra le fila del Catania, invece, entrò nel tabellino dei marcatori un super Oliveira, autore di una fantastica tripletta per il definitivo 3-3. Complessivamente il Messina tra le mura amiche ha rifilato 42 reti al Catania, 39 sono invece le marcature etnee inflitte ai biancoscudati.

