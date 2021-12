MESSINA-CATANIA: circa 5mila spettatori potranno assistere al derby

L’ACR Messina ha comunicato nei giorni scorsi l’attivazione della prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Franco Scoglio”, in vista del derby col Catania. In attesa di capire se gli organi competenti consentiranno la trasferta ai tifosi ospiti, la società peloritana ha fatto sapere di avere a disposizione solamente 3.825 posti in Curva Sud (€ 10 più diritti di prevendita € 1.50) e 750 in Tribuna Centrale A (€ 20 più diritti di prevendita € 1.50, gratis fino a sei anni). Inoltre i tifosi biancoscudati nati il 19 dicembre possono richiedere un titolo d’accesso gratuito per la gara.

