MESSINA-CATANIA: precedenti, Pozzebon e Barisic decisivi nella sfida più recente

Parità nell’ultimo confronto in Serie A (2007)

Domenica prossima si rinnoverà l’appuntamento con un altro derby siciliano: quello tra Messina e Catania. Numerosi i confronti in gare ufficiali tra le due compagini isolane dagli anni ’30 in poi, con il pareggio quale risultato più frequente. Le due squadre si sono affrontate in Serie A in tre circostanze, l’ultima nel 2007 quando furono le reti di Zanchi e Mascara a fissare il punteggio sull’1-1. Quella fu la prima partita giocata dal Catania dopo gli incidenti del 2 febbraio in cui perse la vita il quarantenne ispettore Capo di Polizia Filippo Raciti.

La formazione rossazzurra ha disputato quattro partite allo stadio “San Filippo – Franco Scoglio”, impianto di gioco del Messina a partire dalla stagione 2004-05. L’ultimo confronto giocato il 26 febbraio 2017 ha visto prevalere il Catania in rimonta per 2-1. Al vantaggio peloritano firmato da Milinkovic su rigore (58′), gli etnei allenati da Mario Petrone risposero con i gol degli attaccanti Demiro Pozzebon (74′) e Maks Barisic (85′). La vittoria etnea antecedente alla suddetta è datata 12 febbraio 2001, allorquando fu la doppietta di Alessandro Ambrosi a decidere le sorti del match in favore dell’undici guidato da Vincenzo Guerini.

BILANCIO PRECEDENTI

Vittorie Messina: 13

Pareggi: 17

Vittorie Catania: 10

Gol Messina: 40

Gol Catania: 37

Differenza reti: -3

Prima Divisione 1930-31 AC Messina 1-0 SS Catania

Prima Divisione 1931-32 AC Messina 6-3 SS Catania

Serie B 1934-35 AC Messina 3-0 SS Catania

Serie B 1935-36 AC Messina 1-0 SS Catania

Serie B 1936-37 AC Messina 1-2 AFC Catania

Spareggio Serie B 1936-37 AC Messina 4-3 AFC Catania

Serie C 1938-39 AC Messina 0-0 AFC Catania

Serie C 1946-47 AC Messina 0-0 Catania

Serie C 1947-48 ACR Messina 0-3 Catania

Serie C 1948-49 ACR Messina 1-1 Catania

Serie B 1950-51 ACR Messina 1-1 Catania

Serie B 1951-52 ACR Messina 0-0 Catania

Serie B 1952-53 ACR Messina 1-0 Catania

Serie B 1953-54 ACR Messina 0-1 Catania

Serie B 1955-56 ACR Messina 0-1 Catania

Serie B 1956-57 ACR Messina 1-3 Catania

Serie B 1957-58 ACR Messina 0-2 Catania

Serie B 1958-59 ACR Messina 0-0 Catania

Serie B 1959-60 ACR Messina 0-0 Catania

Serie A 1963-64 ACR Messina 0-0 Catania

Serie A 1964-65 ACR Messina 2-1 Catania

Serie B 1966-67 ACR Messina 0-0 Catania

Serie B 1967-68 ACR Messina 0-2 Catania

Coppa Italia Semiprofessionisti 1974-75 ACR Messina 1-1 Catania

Serie C 1974-75 ACR Messina 2-1 Catania

Coppa Italia Semiprofessionisti 1977-78 ACR Messina 1-0 Catania

Coppa Italia Semiprofessionisti 1979-80 ACR Messina 1-0 Catania

Serie B 1986-87 ACR Messina 1-1 Catania

Coppa Italia Serie C 1992-93 ACR Messina 1-3 Catania

Serie C1 1992-93 ACR Messina 0-0 Catania

Serie C2 1998-99 FC Messina Peloro 0-0 Catania

Coppa Italia Serie C 1998-99 FC Messina Peloro 0-0 Catania (5-3 d.c.r.)

Serie C1 2000-01 FC Messina Peloro 0-2 Catania

Play-off Serie C1 2000-01 FC Messina Peloro 1-0 Catania

Serie B 2002-03 FC Messina Peloro 3-3 Catania

Serie B 2003-04 FC Messina Peloro 3-0 Catania

Serie A 2006-07 FC Messina Peloro 1-1 Catania (giocata a porte chiuse)

Lega Pro 2015-16 ACR Messina 0-0 Catania

Coppa Italia Lega Pro 2016-17 ACR Messina 2-0 Catania

Lega Pro 2016-17 ACR Messina 1-2 Catania

