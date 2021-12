MESSINA-CATANIA: presenza tifosi rossazzurri, giudizio sospeso

Dopo avere assunto la decisione di dare il via libera ai tifosi palermitani nel derby di Catania, seppur con qualche limitazione, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito anche nell’ottica del derby ACR Messina-Catania, in programma la settimana successiva allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”. L’Osservatorio ha sospeso il giudizio e, fino all’assunzione di determinazioni in merito, incarica la Lega Italiana Calcio Professionistico di investire le società sportive interessate affinchè non sia avviata la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Catania. Nei prossimi giorni il responso definitivo sull’eventuale presenza dei sostenitori rossazzurri a Messina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***