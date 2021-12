MESSINA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Franco Scoglio” contro il Messina, derby valevole per la 19/a giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.86 e 3.00; la “X” tra 3.08 e 3.20; il “2” intorno a 2.25 e 2.37. La previsione è quella di un confronto sostanzialmente equilibrato che vede il Catania favorito per la conquista dei tre punti, nonostante giochi in trasferta. Vuoi per la differenza di classifica tra le due squadre, vuoi perchè i rossazzurri sono galvanizzati dal successo ottenuto nell’attesissimo derby col Palermo. Ma bisognerà prestare attenzione a non mutare atteggiamento a Messina, confermando sul campo la propria superiorità.

