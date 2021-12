PAOLUCCI: “Catania, tristezza grande e dolore profondo. A volte bisogna toccare il fondo per ripartire”

Michele Paolucci, attaccante-dirigente del Manitoba, in Canada, ha così parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto del Catania recentemente dichiarato fallito: “E’ una tristezza grande e un dolore profondo. Il Catania era una realtà splendente, un fiore all’occhiello, un orgoglio a livello nazionale. Catania merita una soddisfazione e vedere una società ridotta in questo modo mi provoca tristezza. I giocatori stanno provando ad onorare la maglia… Solo una città come Catania può darti certe emozioni come quelle del derby. Resteranno per sempre certe cose. Non merita nessuno di vedere Catania così, ma a volte bisogna toccare il fondo per ripartire. Fa male, però perché una realtà come Catania, con un centro sportivo del genere, non è appetibile? Il caso Catania deve far suonare un campanello d’allarme e all’esterno non facciamo una bella figura. Sono d’accordo con Commisso quando dice che gli investitori devono vederci chiaro. La trasparenza, la chiarezza attira i capitali stranieri”.

