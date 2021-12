PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Male su tutti i fronti a Latina. Il derby non si può sbagliare, vincere unico risultato”

I tifosi rossazzurri entrano già in clima derby. Domenica si giocherà Catania-Palermo, vincere è l’unico risultato che conta. Questo il concetto espresso sui social dai Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”: “Vogliamo lasciar perdere la partita di ieri. Non merita commento, male su tutti i fronti. È stata una partita preparata male e giocata peggio, senza attenuanti. Avversario piuttosto scadente, testa vacante e poco mordente. È un momento delicato, lo capiamo, ma capiamo anche che le ultime 4 partite hanno portato solo 3 punti. Non va bene. Ma ieri è già alle spalle, bisogna imparare. Ma da oggi in poi, cari ragazzi, vi aspetta una settimana dove vi dovete vestire di corazza pesante, mente e cuore li dovete volgere a giorno 12. C’è la madre di tutte le partite per noi tifosi del Catania. Il derby è alle porte. Il derby non si può sbagliare, non è assolvibile, non ci stanno cazzi che tengano. Preparatevi al meglio, caricatevi come meglio potete, fatelo per voi, per noi, per la storia.

Preparatevi come se da quella partita dipendesse il vostro destino. Ricordate bene una cosa: i derby non si giocano, si vincono. Non esiste altro risultato. Una settimana per una partita. Il derby deve essere nostro ad ogni costo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***