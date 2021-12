PROVENZANO: derby, il palermitano rossazzurro farà di tutto per esserci

Un problema alla caviglia lo ha tenuto fermo ai box ultimamente. Vedremo se Alessandro Provenzano recupererà in tempo per il confronto di domenica pomeriggio con il Palermo. Il centrocampista classe 1991 proverà a stringere i denti figurando nell’elenco dei convocati. Vedremo se nei prossimi giorni mister Francesco Baldini deciderà di portarlo con sè per la disputa del derby. Di sicuro Provenzano tiene molto a questa gara. Lui, palermitano che non ha mai indossato la maglia del Palermo ma felice di avere accettato la destinazione etnea. “Io palermitano? Siamo siciliani, orgogliosi della nostra isola e in questo momento fra l’altro bisogna restare uniti contribuendo al rilancio del calcio siciliano d’élite, inoltre ho tanti amici qui a Catania – disse il giocatore nel mese di agosto a La Sicilia – Ho 30 anni, età della piena maturazione per un calciatore. Spero di giocare con il Catania il migliore campionato della mia carriera, anche come gratitutine verso chi ha avuto fiducia in me”. Lo stesso Provenzano in una successiva occasione sottolineò come il trasferimento a Catania abbia rappresentato per lui la realizzazione di “un piccolo sogno”. Il derby si avvicina e domenica, qualora dovesse scendere in campo, immaginiamo che il ragazzo possa offrire un contributo determinante alla causa contro la squadra della sua città.

