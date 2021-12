RACITI (all. Messina): “Importante vincere il derby. Ce la giocheremo alla pari, dobbiamo fare la partita perfetta”

L’allenatore dell’ACR Messina Ezio Raciti in vista del derby col Catania. Ecco quanto evidenziato da messinanelpallone.it:

“È stata una settimana così intensa che non c’è stato spazio per le emozioni. Abbiamo lavorato tanto in campo e per fare gruppo, stimolare i ragazzi a fare una partita buona sul piano fisico, mentale e nervoso. Di conseguenza la mente era troppo occupata in altro per provare emozioni che, forse, sentirò dopo e spero siano belle. Ho lavorato sull’aspetto nervoso perché, ribadisco, gli stessi ragazzi si sentono mortificati dell’andamento della squadra, ma hanno le capacità per invertire la rotta. Stamattina dicevo loro che vincere un derby potrebbe essere importante per azzerare quanto successo fino ad adesso e lavorare con maggiore serenità. Sarebbe benzina per riprendersi quello che meritano, perché sono ragazzi meravigliosi che in campo mettono tutta l’attenzione e la volontà per far bene”.

“Il Catania? Sono una squadra costruita per fare un buon campionato, allenata in modo egregio, con concetti di gioco importanti. Una squadra matura. Hanno anche loro dei punti deboli e cercheremo di approfittarne, ma sono un avversario da prendere con le molle e che conosce a memoria questa categoria. Dobbiamo fare la partita perfetta e ce la giocheremo alla pari. Li conosco bene, ma stanotte ho dormito poco per studiare parecchi video e rendo lode a loro perché sono un gran bella squadra, ma il nostro obiettivo è quello di avere ritmo per fare la partita e sfruttare le loro difficoltà. Poi, hanno un elemento come Moro, difficile da fermare e marcare perché sta sempre sul pezzo, sicuramente sarà un compito arduo, ma dobbiamo provarci. Statisticamente non può far gol tutte le domeniche, magari questa settimana si riposa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***