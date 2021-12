RONDINELLA (Messina): “Peccato per il pareggio. 2-2 sfortunato, ma ci teniamo stretto il punto”

E’ stato lui a portare in vantaggio il Messina nel primo tempo, sfruttando un clamoroso errore del portiere rossazzurro Stancampiano. Genny Rondinella, terzino biancoscudato, rilascia le seguenti dichiarazioni nel post-gara:

“Questo gol è una liberazione per me. Inizialmente ho avuto poco spazio, poi mister Capuano mi ha dato fiducia ed ho risposto bene a partire dalla gara giocata con il Latina. Oggi ho giocato e penso di avere dato il giusto contributo. Normalmente subendo il gol del pareggio c’è la possibilità di calare un pò, invece abbiamo reagito subito bene facendo il 2-1, poi per sfortuna è arrivato il pareggio loro. Comunque meglio un pareggio che non portare neanche un punto a casa”.

“Noi siamo un bel gruppo, abbiamo avuto le nostre difficoltà per via del Covid e degli infortuni ma siamo andati avanti, non pensando alle questioni societarie. Il prossimo match con la Paganese dovremo vincerlo per uscire fuori da questa situazione. Abbiamo preparato bene la partita, anche mentalmente. Sapevamo che fosse un derby sentito, abbiamo dato il massimo. Peccato per il risultato perchè con una vittoria sarebbe stato tutto diverso, ma ci teniamo stretto questo punto. Nei primi 20 minuti il Catania girava sempre palla, poi con il mio gol siamo riusciti a giocare noi e peccato per l’1-1. Questo gol è un regalo per il compleanno di mia mamma, prima della partita le dissi che avrei segnato dedicandoglielo ed è successo davvero”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***