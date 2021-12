ROSAIA: “Gol preso nel nostro momento migliore. Tanta rabbia in vista del derby, non possiamo deludere i tifosi”

Il centrocampista del Catania Giacomo Rosaia analizza la sconfitta di Latina: “Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, episodio che ha influito sulla prestazione e sull’andamento della gara. Questo non può accadere. Il gol lo possiamo prendere anche così, poi però dobbiamo restare sul pezzo e continuare a fare il nostro gioco. Non siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo purtroppo, ma rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo. Abbiamo cercato di aumentare i giri ad una squadra che quando va in vantaggio è difficile perforare – lo dicono i numeri – perchè si chiudono dietro e lasciano pochi spazi, il Latina è squadra fisica che ti fa giocare male. Anche questo ha influito. E’ stata una gara molto agonistica giocata su un campo pesante, torniamo a casa con zero punti e questo ci deve dare tanta rabbia in previsione del derby, preparandolo con grande consapevolezza ed energia. Mi vengono i brividi solo a pensare a come risponderà la città in vista del derby, occorre farci trovare pronti. Non possiamo deludere i tifosi. Meglio due o tre centrocampisti? Si parla sempre di occupazione degli spazi, le scalate e le uscite cambiano ma l’occupazione del campo è sempre ottimale, siamo pronti ad interpretare qualsiasi modulo. Pinto e Piccolo? Sono due giocatori importanti sia a livello caratteriale che tecnico, li stiamo rimettendo in forma, in vista del derby ci saremo tutti”.

