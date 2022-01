SERIE C – Arbitri top e flop: bene il siciliano Rutella

Si chiude il 2021 e la redazione del portale nazionale tuttoc.com parla dei peggiori e migliori arbitri del campionato di Serie C: tra i top vengono menzionati Daniele Perenzoni di Rovereto (quarto anno), Ermanno Feliciani di Teramo (quinto anno) e Daniele Rutella di Enna (quinto anno). Su quest’ultimo si legge che “dopo i disastri dello scorso anno, sembra essere tornato su buoni livelli”. Di recente ha arbitrato il derby Catania-Palermo, una scelta ben precisa e apprezzata dallo stesso Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Tra i fischietti che si sono ben comportati anche Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (secondo anno) che è stata la prima donna in Italia ad arbitrare una partita in serie A, in occasione del sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Cagliari-Cittadella.

Per quanto concerne i flop, spazio a Paolo Bitonti di Bologna (quinto anno), Federico Longo di Paola (quinto anno) e Marco Ricci (terzo anno) le cui prestazioni sono sempre state al di sotto della sufficienza. “Occorre darsi una svegliata, prima che il buon Ciampi perda la pazienza – si legge – Che il 2022 possa portare maggiore serenità al mondo arbitrale, ma anche ad una inversione di tendenza. I punti in palio iniziano ad essere pesanti e i fischietti di terza serie non possono farsi trovare impreparati”.

