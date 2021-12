SERIE C: Bari seguirà con interesse il derby di Catania

Domenica alle 14:30 si giocherà l’atteso match Catania-Palermo, gara importante essendo un derby molto sentito ma anche ai fini della classifica delle due squadre: il Catania che cerca punti per allontanarsi dalla zona calda, il Palermo secondo che spera in un avvicinamento ulteriore al Bari capolista, attualmente a +5. L’incontro in programma al “Massimino” sarà seguito con interesse dal Bari, che affronterà proprio il Palermo la settimana successiva in quello che sarà un autentico scontro diretto in chiave promozione. Un’eventuale vittoria del Catania verrebbe accolta con comprensibile soddisfazione dai biancorossi. Analogamente il Palermo seguirà interessato il caldissimo derby pugliese Bari-Taranto, il cui fischio d’inizio è previsto alle 17:30.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***