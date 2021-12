SERIE C: la Fidelis Andria lavora in vista del Catania, ma attende di capire se si scenderà in campo

Da qualche giorno la Fidelis Andria ha ripreso gli allenamenti in funzione del primo impegno stagionale del 2022 col Catania, fissato per il 9 gennaio. Questo dice il calendario dopo la tradizionale sosta del campionato per le festività natalizie. Ovviamente i pugliesi attendono notizie sul fronte etneo per capire se scenderanno effettivamente in campo, o meno. Dipenderà dalle decisioni del Tribunale fallimentare, che ha concesso l’esercizio provvisorio al Catania fino al 2 gennaio e lo estenderà qualora se ne ravvisassero le condizioni. Altrimenti il Catania verrà escluso dal campionato e la Fidelis Andria, quindi, non giocherebbe la gara in questione. Intanto la formazione andriese ha fatto registrare la negatività di tutti i componenti del gruppo squadra. Predisposto un lavoro intenso con un programma specifico fisico e tattico in vista del ritorno in campo. Squalifica d’ufficio per il tecnico Ginestra, arrivata a seguito di alcune proteste al termine del primo tempo della sfida di Castellammare contro la Juve Stabia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***