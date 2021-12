SERIE C: ecco le gare della 19/a giornata. Tanti derby in programma

Squadre del girone C di Serie C tutte in campo domenica pomeriggio per la disputa della 19/a giornata.

Il match clou è sicuramente quello del “Barbera” tra Palermo e Bari. I biancorossi, lanciatissimi, proveranno a tenere distanti i siciliani in classifica, mentre la formazione di Filippi cerca riscatto immediato dopo la bruciante sconfitta nel derby. A proposito di derby, il Catania renderà visita al Messina con l’intento di dare continuità al successo ottenuto nel precedente turno di campionato proprio contro il Palermo. Messina che riparte in panchina dal catanese Ezio Raciti, promosso dalla Primavera dopo l’esonero di Capuano.

Avellino-Foggia è un altro incontro molto interessante tra due importanti realtà per quanto concerne le posizioni d’alta classifica. Bella sfida in chiave Play Off fra la Virtus Francavilla e la Juve Stabia in terra pugliese. Monopoli a caccia di punti importanti nel derby di Andria. Catanzaro che punta al terzo successo consecutivo ospitando la Vibonese. Latina e Monterosi daranno vita al derby laziale tra due compagini divise in classifica da 2 punti. Un Picerno in buona forma se la vedrà col Taranto in trasferta. Derby caldo a Pagani: Turris di scena sul campo della Paganese sognando il mantenimento dei piani alti della classifica, mentre gli azzurrostellati vorranno allontanarsi dalla zona calda.

19.12. 14:30 ACR Messina – Catania

19.12. 14:30 Avellino – Foggia

19.12. 14:30 Catanzaro – Vibonese

19.12. 14:30 Fidelis Andria – Monopoli

19.12. 14:30 Latina – Monterosi Tuscia

19.12. 14:30 Paganese – Turris

19.12. 14:30 Palermo – Bari

19.12. 14:30 Potenza – Campobasso

19.12. 14:30 Taranto – Picerno

19.12. 14:30 Virtus Francavilla – Juve Stabia

