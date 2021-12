SERIE C – Sebastiani (Pres. Pescara) allontana Maldonado: “Nessuna operazione col Catania”

Daniele Sebastiani, Presidente del Pescara, ospite di Rete 8 sport durante la trasmissione ‘A cena con’ ha parlato delle strategie di mercato del Delfino, come riportato dai colleghi de Il Centro. Riferimenti anche sul Catania: “Come abbiamo detto più volte la nostra priorità era un centrocampista. Ora cediamo e poi valuteremo nuovi ingressi. Con il Catania non abbiamo alcuna operazione in programma”, le parole del numero uno biancazzurro che, evidentemente, nega un possibile trasferimento di Luis Maldonado in Abruzzo. Il giocatore ecuadoregno è stato accostato al Pescara nei giorni scorsi proprio dalla stampa abruzzese.

