SERIE C (Video): girone C, ecco i gol della 17/a giornata

Riportiamo il filmato di Eleven Sports contenente le reti che hanno caratterizzato la 17/a giornata del girone C di Serie C, in attesa del fischio d’inizio del posticipo Avellino-Bari.

Una ventina di gol messi a segno. In chiave salvezza spiccano il successo esterno del Picerno sul campo della Fidelis Andria e quello interno della Vibonese ai danni del Campobasso. Per quanto concerne l’alta classifica, importante 2-1 del Palermo ai danni del Monopoli che permette ai rosanero di salire al secondo posto. Oltre al Picerno, la Paganese è l’unica squadra ad avere vinto siglando più di due gol. Reti bianche per Potenza, Turris, Taranto, ACR Messina, Monterosi Tuscia, Catania, Foggia e Campobasso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***