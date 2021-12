STAMPA MESSINESE: “Messina, dimostrato coraggio e cattiveria contro il Catania. La difesa rovina tutto”

Vediamo come la stampa messinese fotografa il 2-2 maturato allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio” tra ACR Messina e Catania. I colleghi de La Gazzetta del Sud rilevano: “Il Messina assapora il gusto di una vittoria che sarebbe stata pesantissima nel derby contro il Catania, ma deve accontentarsi di un pari che comunque incoraggia sul piano della prestazione. Il Catania un poco spento si accende nella ripresa con gli innesti dalla panchina”.

Su messinasportiva.it si legge: “Gol, svarioni ed emozioni al “Franco Scoglio” nell’ultima di andata, all’esordio in panchina di Raciti” che affronta il Catania “da catanese ed ex tecnico delle giovanili rossazzurre”. Si segnalano in particolare il “pasticcio di Stancampiano che non trattiene la sfera sul tiro tutt’altro che irresistibile di Damian” in occasione dell’1-0 e l’azione del 2-2 rossazzurro, sottolineando come la difesa giallorossa rovini tutto dopo essersi riportato il Messina in vantaggio.

Messinanelpallone.it parla di “derby in tono dimesso, con pochi spettatori sugli spalti del “Franco Scoglio”, il Messina all’ultimo posto ed il Catania alle prese con le difficoltà legate al destino della matricola 11700″, aggiungendo: “Pareggio giusto per quanto visto in campo, anche se al Messina resta l’amaro in bocca di essere stato due volte in vantaggio. Alla fine, i tifosi della curva alternano qualche contestazione verso la presidenza con timidi applausi per una squadra che ha dimostrato coraggio e cattiveria, doti indispensabili per provare a costruire la salvezza nel girone di ritorno”.

Messinatoday.it riporta: “Un discreto Messina targato Ezio Raciti ha pareggiato per 2-2 il derby del “Franco Scoglio” contro il Catania, andando due volte in vantaggio per poi farsi agguantare dai mai domi etnei”. Dopo il 2-1 di Marginean, “Carillo e compagni non hanno, però, nemmeno il tempo di gioire, poiché un grave errore difensivo spalanca la strada al 2-2 siglato da Sipos in spaccata. Al 40′ Adorante, servito da Marginean, manda fuori da ottima posizione. E’ l’ultimo sussulto di un match, comunque, emozionante”.

“Il Catania, grazie anche a letture sbagliate in difese, strappa un punto”, scrive tempostretto.it. “Una partita ricca di emozioni al Franco Scoglio in un derby tra Messina e Catania che non ha deluso le aspettative. Alla fine però a sorridere forse sono più gli ospiti del Catania che si sono ritrovati per due volte sotto nel punteggio e torneranno a casa con un punto. La prima di Raciti ha evidenziato ancora delle carenze difensive, ma come aveva promesso il tecnico nel pre partita la squadra ha avuto ritmo e ha provato a fare la partita con buone manovre offensive”.

Infine su messinacalcio.org si evidenzia una “buona prova del Messina guidato in panchina dall’esordiente Ezio Raciti”, sottolineando che “il Messina parte timido e timoroso, ma al 19’ passa in vantaggio grazie ad un errore di Stancampiano che non trattiene il pallone sul tiro di Damian, è Rondinella che avventandosi sulla sfera insacca l’1-0”. Messina “in ripresa rispetto alle precedenti uscite. Raciti fa giocare il Messina contrariamente all’ex Capuano. La squadra ci ha creduto fino alla fine e questo è un buon segnale per il proseguimento del campionato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***