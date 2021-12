STAMPA NAZIONALE – Maschio: “Per il derby di Catania trovato escamotage peggiore del divieto di trasferta…”

Tommaso Maschio per tuttoc.com s’interroga sulla mancata presenza sugli spalti dei tifosi tarantini e palermitani sugli spalti in occasione dei rispettivi derby di Bari e Catania:

“Se i derby non sono per i tifosi – si legge – allora che senso hanno? Nell’ultimo weekend di Serie C due sfide regionali sentitissime come Catania-Palermo e Bari-Taranto hanno visto l’assenza della tifoserie ospite sugli spalti a causa di decisioni che si pensava, e sperava, fossero solo un brutto ricordo del passato e che invece ci dimostrano una volta di più che quando la sfida è “troppo sentita” la soluzione migliore è evitare di gestirla, come sarebbe compito delle autorità, lasciando a casa una delle due parti in gioco”.

“Per il derby siciliano invece si è trovato un escamotage anche peggiore del divieto di trasferta, su cui nel corso degli anni gli ultras hanno portato avanti battaglie che hanno avuto poco seguito da parte dei tifosi non-ultras, mettendo l’obbligo della tessera de tifoso, obbrobrio che sembrava sparito tre anni fa con un protocollo d’intesa che annunciava ufficialmente la sua graduale scomparsa e che invece è ancora fra noi. Una tessera che con le campagne abbonamenti sospese o ridotte è difficilmente in possesso della maggior parte dei tifosi, per non dire della totalità di coloro che sono soliti recarsi in trasferta vista la contrarietà che in certi ambienti ha sempre riscosso”.

