STAMPA VENETA: “Moro, il Padova monitora la situazione del Catania”

“Le difficili acque nelle quali naviga il club rossoazzurro riguardano da vicino anche il Padova che ha in prestito in Sicilia il bomber Luca Moro, autore di 16 reti fino a questo momento”. E’ quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it. Chiaramente il club patavino segue con attenzione l’evolversi della situazione societaria in casa Catania. Nel caso della malagurata ipotesi di fallimento, Moro farebbe immediato ritorno alla base. A quel punto l’attaccante potrebbe giocare solo nel Padova, considerando il fatto che non è consentito dal regolamento federale vestire le maglie di tre differenti casacche in stagione.

