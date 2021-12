STATISTICHE: Catania a secco di gol dopo 13 giornate. Difesa si conferma flop. Moro interrompe la serie positiva

La sconfitta al “Francioni” di Latina ha lasciato tanta amarezza nei tifosi rossazzurri, non soltanto per la modestia di un avversario ampiamente alla portata ma anche perché, dopo lo svantaggio incassato a metà primo tempo, non si è mai imbastita una vera reazione, con la squadra che anzi si è disunita smarrendo le certezze tecnico-tattiche finora assimilate. Anche da un punto di vista statistico la sfida con i nerazzurri non ha impresso dolci ricordi, visto che adesso l’Elefante si ritrova al 12° posto, in compagnia proprio del Latina e della Paganese, con 20 punti conquistati in 17 partite (22 raccolti sul campo) ed una media di quasi 1,2 p.p. (1,3 non considerando la penalizzazione).

Dopo alcune giornate in positivo la Differenza Reti ritorna nuovamente in parità aumentando però il computo dei gol incassati (28) e rimanendo, in compagnia della Fidelis Andria, la seconda peggior difesa del torneo. Nonostante lo zero nella casella dei gol segnati, il club di Via Magenta rimane saldamente terzo per numero di marcature realizzate, vedendosi però avvicinare da Foggia (-1) e Palermo (-3). Riguardo al rendimento esterno l’Elefante scivola al 9° posto rimanendo a quota nove punti conquistati in nove confronti giocati (media perfetta di 1 punto a partita), mentre mantiene invariato il 12° piazzamento tra le mura amiche con 13 punti raccolti in otto gare (media di 1,6 p.p.). Sorprendentemente all’interno di questa speciale classifica il Latina, con la vittoria di domenica, conquista il quarto posto a -4 dal Palermo capolista ed a +6 dai rossazzurri.

Catania che ha incassato il settimo ko stagionale ponendo fine ad una prolificità sottoporta che perdurava da 13 partite consecutive, cioè dalla sconfitta subita al “Massimino” contro il Bari per 1-2, mentre subisce almeno un gol da cinque partite (ultimo confronto con la porta inviolata il 10 Novembre scorso al cospetto della Vibonese). Questi dati fanno perdurare l’Elefante al terzultimo posto per numero di clean sheet ottenuti (3), in compagnia della Paganese ed alle spalle solamente di Fidelis Andria e Campobasso (2). Infine da segnalare come sia rimasto a secco Luca Moro, bomber principe della Serie C, che ha interrotto il feeling con la porta avversaria dopo nove giornate consecutive.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***