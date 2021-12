STEFANO SORRENTINO: “Sabato Catania e Palermo unite, domenica storia a sè. Società e tifoserie sono cresciute”

Sabato si giocherà il Pre Derby del cuore, ci sarà anche Stefano Sorrentino e papà Roberto, quest’ultimo in rappresentanza del Catania. L’ex portiere rosanero concede un’intervista ai microfoni del Giornale di Sicilia: “Fra i pali io e mio padre, ma la cosa più bella di sabato sarà vedere due squadre da sempre rivali, unite. Ci sarà da divertirsi e per questo mi auguro che lo stadio pieno. Il derby di domenica come sempre farà storia a sé, senza tenere conto della classifica. Mentre invece, questo pre derby sarà un grande evento. Quel derby lì, negli anni, ha fatto dei danni ed anche un morto e mettere in piedi un’iniziativa simile, dimostra quanto le due società e le due tifoserie siano cresciute”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***