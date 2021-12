STIPENDI: in attesa della batosta successiva, il 16 dicembre dentro o fuori

Erano attesi e sono arrivati. Due punti di penalizzazione che non rendono giustizia ad una squadra che quei 22 punti se li era sudati sul rettangolo verde. La decisione del Tribunale Federale Nazionale si riferisce ai mancati adempimenti di agosto (stipendi di giugno). Successivamente ne arriveranno altri in relazione ai pagamenti non effettuati entro la scadenza di ottobre (probabilmente 2-4 punti) ma, soprattutto, il 16 dicembre sarà una data decisiva perchè se non dovessere essere rispettata neanche tale scadenza federale, il Catania verrebbe automaticamente escluso dal campionato di Serie C 2021/22. Entro il 16 bisognerà assicurarsi, inoltre – come già riportato nei giorni scorsi – di corrispondere gli emolumenti a vari calciatori che hanno lasciato Catania nella sessione estiva del calciomercato, onde evitare altre penalizzazioni in classifica.

