TERLIZZI: “Derby vissuto con emozione sia a Catania che a Palermo. Dal 5-0 allo 0-4…”

Così al Giornale di Sicilia Christian Terlizzi, doppio ex di Catania-Palermo in vista del derby in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”:

“L’emozione è bella da entrambe le parti, al di là della maglia che indossi. In una partita del genere, alla fine, ti ritrovi ad indossare la maglia di una grande città. Il derby, poi, io l’ho vissuto con entrambe le squadre. Quello che abbiamo vinto in Serie B ci ha permesso di ottenere una promozione importante, quello in Serie A invece ha permesso al Catania di raggiungere una posizione di classifica storica, un’impresa meritata per il gruppo che avevamo”.

“Dal 5-0 del 2004 allo 0-4 del 2009? Due partite totalmente differenti tra loro. Anzi, da un certo punto di vista mi dispiaceva pure che fosse finita 0-4 quella partita lì. Poi è chiaro, è il calcio e le cose vanno così. Quello che ricordo però è il rientro a Catania dopo quella vittoria, è stata veramente una festa”.

“Come vedo le due squadre per questo derby? Il Catania ha qualche problema societario e lo sappiamo, ma mi metto nei panni dei giocatori e capisco che non sia facile, certe cose intaccano anche l’umore della squadra perché non sai che fine puoi fare. Per questo credo che comunque stiano facendo bene in campionato. Dall’altro lato, invece, il Palermo è stato costruito piano piano con dei giovani di valore e sta facendo una stagione importante. Solo che ha lasciato dei punti un po’ stupidi, specialmente in trasferta. Il livello del campionato non è altissimo e per me il Palermo sta facendo bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***