TORRE DEL GRIFO: lavoro differenziato per quattro rossazzurri

Il Catania ha svolto, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale in vista della trasferta di Latina: dopo una sessione di mobilità e forza in palestra, il gruppo si è dedicato in campo al lavoro basato sulla rapidità, seguito da esercitazioni tattiche situazioni e incentrate sul gioco di posizione. In chiusura, torneo a tre squadre. Programmi differenziati per Cataldi, Provenzano, Russini e Sala le cui condizioni saranno meglio valutate nei prossimi giorni.

