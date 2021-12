VERSO IL DERBY: quando il Catania battè il Palermo con Toshack all’esordio

18 novembre 2002, Serie B. Catania batte Palermo 2-0. Derby vittorioso per l’Elefante tra le mura amiche, davanti a 20mila spettatori. Tifo infernale allo stadio ed accoglienza memorabile per il neo allenatore rossazzurro John Benjamin Toshack, ex tra le altre del prestigioso Real Madrid, con fumogeni accesi, bandiere, giochi pirotecnici ed uno striscione esposto in Tribuna B: “Welcome Mister Toshack, you won’t miss the Bernabeu”.

Il tecnico gallese non poteva sperare in esordio migliore. Parte bene il Catania, ma il Palermo va vicino al gol con Mascara. Lo stesso Mascara al 27′ si fa rubare palla e Oliveira in contropiede serve Cordone che non sbaglia. La reazione del Palermo si concretizza in una traversa di Maniero. Nella ripresa, con il Palermo all’attacco, al 25′ arriva il 2-0: lancio di Martusciello, Bilica sbaglia di testa e Oliveira raddoppia. Sembrava essere l’inizio di un idillio calcistico, invece l’avventura di Toshack durò dieci partite. Il 27 gennaio, per scelta di Luciano Gaucci malgrado le resistenze del figlio Riccardo, non fu più l’allenatore del Catania. Fatale il ko esterno col Napoli.

