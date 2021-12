VERSO IL DERBY: centrocampo, Catania con o senza Maldonado?

Scelte tattiche importanti da prendere per mister Baldini. Se il tecnico rossazzurro confermerà il 4-4-2 di Latina, non ci sarà spazio per l’utilizzo di un regista puro. Diversamente, opponendo al Palermo il 4-3-3, il Catania potrebbe ricollocare in cabina di regia Maldonado, mai del tutto convincente finora in campionato. Greco e Rosaia dovrebbero completare il reparto di centrocampo, fermo restando che scalpitano anche Izco, Cataldi ed il palermitano Provenzano, quest’ultimo al rientro dall’infortunio alla caviglia e che ha fatto di tutto per recuperare in vista del derby. Se sarà 4-4-2, invece, sugli esterni si andrebbe verso l’impiego dal 1′ di Russotto (o Ceccarelli) e Russini.

