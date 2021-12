VERSO LATINA-CATANIA: curiosità, alcuni giocatori laziali potevano essere rossazzurri

A poche ore dal fischio d’inizio di Latina-Catania, rileviamo che all’interno della rosa nerazzurra alcuni giocatori facevano gola al Catania in sede di calciomercato. In passato, ad esempio, il talentuoso centrocampista offensivo classe 1997 Lorenzo Di Livio fu richiesto alla Roma, ma poi il ragazzo che fu prestato in Serie B alla Ternana. Successivamente il giocatore, figlio dell’ex juventino Angelo, ha indossato le casacche di Reggina e Matera. Era il 2016, ma anche due anni dopo emerse l’ipotesi Di Livio. Lo scorso gennaio, invece, si registrò una chiacchierata con il Padova per il 33enne attaccante brasiliano Jefferson che non sfociò nell’avviamento di una trattativa. Nel 2020, infine, anche la punta classe 1994 Valerio Rosseti fu nel mirino di Catania con il calciatore in uscita da Ascoli, ma non venne raggiunto alcun accordo e la società rossazzurra preferì formalizzare l’ingaggio di Antonio Piccolo, fresco di risoluzione contrattuale con la Cremonese.

