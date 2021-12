VERSO LATINA-CATANIA: rossazzurri proiettati all’ostica trasferta sul campo dei pontini

Dopo aver riassaporato sabato scorso il gusto della vittoria il Catania è pronto a mettersi in viaggio alla volta di Latina per affrontare la locale compagine pontina. La 17ª giornata del Girone C di Serie C metterà di fronte la squadra dal peggior rendimento esterno contro il secondo miglior attacco e la seconda peggior difesa del raggruppamento.

In settimana il Catania ha ricevuto dal TFN due punti di penalizzazione in classifica «in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021» si legge nella nota diffusa dalla FIGC. La sentenza, attesa da settimane, come sarà assorbita psicologicamente dalla squadra in funzione della trasferta di Latina? Questa è il punto di domanda che accompagna i rossazzurri verso la gara che si disputerà domenica al “Francioni”.

In queste ore staff tecnico e giocatori sono intenti ad ultimare la preparazione del match. Sala, Cataldi e Russini sono tornati in gruppo dopo aver svolto nei giorni scorsi lavoro differenziato. Il cambio di modulo apportato contro il Potenza ha dato gli esiti sperati, pertanto mister Baldini potrebbe riproporre l’assetto vincente opposto ai lucani oppure virare nuovamente sul 4-3-3 con l’impiego di Maldonado nel ruolo di vertice basso di centrocampo al posto di un attaccante.

Il Latina attualmente occupa con 17 punti la 14ª posizione della graduatoria assieme alla Paganese. La squadra allenata dall’ex centrocampista di Palermo e Ascoli Daniele Di Donato vanta il quarto miglior rendimento casalingo del Girone C avendo vinto cinque partite e pareggiata una. In gran spolvero tra le fila dei padroni di casa l’attaccante Cristian Carletti (a quota sei in stagione), laddove in difesa spicca la presenza dell’esperto Andrea Esposito, ex di turno al pari del portiere rossazzurro Giuseppe Stancampiano, quest’ultimo protagonista con la maglia dei pontini.

L’incrocio tra Latina e Catania vanta tre precedenti. Le due affermazioni etnee sono datate 9 ottobre 1977 (0-1, gol di Damiano Morra) e 19 aprile 2015 (1-2, reti di Riccardo Maniero e Daniele Sciaudone). Previsti più di mille spettatori domenica sugli spalti del “Francioni” per la gara che sarà diretta dal signor Scatena della sezione di Avezzano.

