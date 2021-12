VERSO LATINA-CATANIA: si avvicinano i derby ma rossazzurri concentrati e proiettati alla sfida del “Francioni”

Archiviato il vittorioso match contro il Potenza, il Catania è già proiettato alla sfida di domenica pomeriggio (ore 14:30) al “Francioni” di Latina dove gli etnei affronteranno i pontini. I precedenti in terra laziale sorridono all’Elefante ma la sfida non andrà sottovalutata non soltanto perché, tra le mura amiche, i padroni di casa risultano essere una delle compagini più insidiose del torneo (possedendo il sesto miglior rendimento casalingo) ma anche e soprattutto perché una vittoria innesterebbe ulteriore fiducia all’interno del gruppo, rappresentando lo stimolo in più per i successivi impegni stagionali.

Inoltre non bisogna dimenticare che questa settimana arriveranno anche i punti di penalizzazione inerenti al mancato pagamento degli stipendi (per il momento si parla principalmente delle scadenze federali di Agosto) e, quindi, un successo contro i leoni alati di fatto ammortizzerebbe il provvedimento, rendendo meno amara la classifica del Catania. Appare dunque evidente come, prima di proiettarsi ai due derby con Palermo ed ACR Messina, sia fondamentale non sottovalutare l’impegno coi nerazzurri. Da questo punto di vista i ragazzi di mister Baldini hanno già dimostrato di rimanere sempre concentrati ed attenti, pensando partita dopo partita senza effettuare voli pindarici o proiettarsi troppo in avanti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***