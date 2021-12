VERSO LATINA-CATANIA: quando Stancampiano grazie all’esperienza laziale conobbe una tappa importante per la carriera

Oltre ad Andrea Esposito, come ex attuale di Latina-Catania figura anche Giuseppe Stancampiano, che ha indossato per due stagioni la casacca dei Leoni alati. Lo stesso portiere attualmente in forza al Catania ha ricordato tempo fa, nel corso di un’intervista concessa a dilettantissimo.tv, che ad un certo punto della carriera arrivò a Latina vincendo il campionato e promuovendo i pontini in Serie D. Fu un momento importante per Stancampiano che conobbe Alessandro Gaucci (fratello di Riccardo), il quale lo portò in Spagna al Cadice, squadra che giocava in terza divisione spagnola (che corrisponde alla nostra Serie C). Un’esperienza formativa sotto ogni punto di vista per l’estremo difensore palermitano che apprese anche un metodo nuovo: in Spagna infatti già allora il portiere, a differenza che in Italia, partecipava molto di più al gioco della squadra. “Lì ho imparato a utilizzare molto i piedi per necessità – le parole di Stancampiano – ma sono contentissimo perché poi mi è servito nel prosieguo della mia carriera: oggi il portiere, in senso moderno, gioca così”. E proprio questo rappresenta uno dei motivi per cui il tecnico Francesco Baldini lo ha voluto anche a Catania, dove attualmente ricopre il ruolo di vice di Andrea Sala dopo essere stato inizialmente titolare.

