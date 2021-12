VERSO LATINA-CATANIA (Video): i laziali ripartono dalla positiva prestazione offerta a Bari

Che il Latina si presenti come un avversario abbastanza insidioso per il Catania, lo abbiamo già rimarcato evidenziando anche i numeri della squadra pontina mettendoli a confronto con quelli degli etnei. A conferma che non sarà semplice per l’Elefante avere ragione dei Leoni alati, merita di essere sottolineata la recente performance sul campo della capolista Bari.

I pugliesi sono riusciti ad incamerare i tre punti come da pronostico, piegando le resistenze nerazzurre con il risultato di 3-1. La sfida però è rimasta aperta fino ai minuti finali, prima che Marras chiudesse definitivamente i conti al 89′. In più di una circostanza i laziali hanno creato presupposti di pericoloso dalle parti della retroguardia barese, pareggiando i conti con Di Livio al 49′ in risposta all’1-0 di Antenucci. Poco dopo è arrivato il bis del Bari firmato Paponi, ma la formazione guidata da Di Donato ha messo in difficoltà il più quotato avversario con ritmi alti, cambi di gioco e concedendo poco ad un avversario che ha sfruttato con cinismo e qualità i singoli episodi. Attraverso il filmato di Eleven Sports contenente gli highlights dell’incontro è possibile riscontrare la bontà della prestazione offerta dal Latina in Puglia:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***