VERSO MESSINA-CATANIA: difesa, il dubbio principale riguarda Claiton

Quale linea difensiva opporrà mister Baldini al Messina? Sarà più chiaro nelle prossime ore, quando capiremo se l’esperto brasiliano Claiton sarà disponibile per la trasferta peloritana. Uscito malconcio dal rettangolo verde dopo l’intervallo domenica scorsa, lo ha rimpiazzato Ercolani, il quale ha risposto giocando la sua migliore gara stagionale con la maglia del Catania, agendo in coppia con Monteagudo. Quest’ultimo è in crescita nelle prestazioni, ma a Messina non ci sarà causa squalifica. Sarà importante, dunque, vedere a quali interpreti si affiderà il tecnico di Massa. Se Claiton dovesse essere in grado di scendere in campo, giostrerebbe in coppia con Ercolani o Ropolo. Altrimenti ci sarebbe spazio per gli ultimi due, oppure per l’esordio da titolare del giovane Pino. Altra ipotesi il passaggio alla difesa a tre, già adottata con esiti poco lusinghieri in Catania-Turris.

