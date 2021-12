ZENGA: “Catania, per qualcuno non sono mai esistito. Eppure…”

L’ex allenatore del Palermo Walter Zenga critico sui social, in merito ad un articolo di giornale pubblicato da Furio Zara per ‘La Gazzetta dello Sport’ non venendo menzionato tra i protagonisti della storia del Catania: “Come al solito – scrive – per qualcuno non sono esistito…eppure a Catania abbiamo fatto qualcosa di straordinario tutti insieme..salvezza il primo anno (subentrato a 8 partite dalla fine) e salvezza con 40 punti a 7 partite dalla fine l’anno successivo.. con alcune perle tipo derby vinto 2-0 e 4-0 con il Palermo ect ect ma per chi scrive l’articolo io non sono esistito…m’bare la prossima volta cerca di essere più preciso”.

